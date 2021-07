Vĩnh Long: Ổ dịch xuất hiện tại đám tang, phong tỏa hơn 1.370 hộ dân

Ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, quy trình xử lý thi thể bệnh nhân tử vong mắc Covid-19 rất nghiêm ngặt theo hướng dẫn chặt chẽ của Bộ Y tế. Vĩnh Long có 4 ca tử vong do mắc Covid-19 đều được hỏa táng đúng quy định phòng chống dịch Covid-19. Tro cốt sau hỏa táng cũng được xử lý rất chặt chẽ nhằm tránh lây lan dịch bệnh. Khi đảm bảo an toàn mới bàn giao lại cho gia đình an táng.