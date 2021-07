Vĩnh Long: Thêm 41 ca dương tính Covid-19, giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 19.7

Chiều 18.7, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, đã ký ban hành quyết định về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian áp dụng 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 19.7. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị 16; quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất là đảm bảo cung ứng kịp thời lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân, đặc biệt là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất việc do dịch bệnh. Ngoài ra, bảo đảm tốt nhất an ninh, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm sản xuất, lưu thông hàng hóa an toàn trong nội bộ tỉnh và với các địa phương khác; chỉ cho phép hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các cơ sở đáp ứng yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch...