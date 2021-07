Vĩnh Long: Vợ dùng Facebook của chồng đăng 'phương pháp chữa bệnh Covid-19', bị phạt 7,5 triệu

Ngày 31.7, Phòng An ninh chính trị nội Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà V.K.L (32 tuổi, ngụ xã Lộc Hòa, H.Long Hồ, Vĩnh Long) 7,5 triệu đồng vì hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật về "phương pháp chữa bệnh Covid-19 tại nhà" gây hoang mang trong nhân dân.

Trước đó, ngày 25.7, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Sở TT-TT, Công an H.Long Hồ và Công an xã Lộc Hòa mời làm việc đối với V.K.L., người sử dụng tài khoản Facebook "TanDat Cao" đã đăng tải nhiều thông tin, video bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân.