Vĩnh Long:Thuê nhà để sản xuất, chế tạo súng trái phép

Sáng 30.8, Công an H.Tam Bình ( Vĩnh Long ) cho biết đang tạm giữ Võ Thành Long (32 tuổi, quê H.Thanh Bình, Đồng Tháp) và Dương Thế Hưng (32 tuổi, ngụ xã Phú Thịnh, H.Tam Bình, Vĩnh Long) để điều tra làm rõ về hành vi sản xuất, chế tạo vũ khí (súng, đạn) trái phép.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 29.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an H.Tam Bình, kiểm tra hành chính hai căn nhà liền kề ở ấp Phú Thuận, xã Phú Thịnh, bắt quả tang Long và Hưng có hành vi sản xuất, chế tạo vũ khí trái phép. Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ 3 khẩu súng tự chế đã thành phẩm, 1 máy dập đạn chì, 5 bộ khuôn dập đạn, 41 đồng hồ đo áp suất, 34 ống búa súng, 97 ống kim loại làm nòng súng, 5 ống hơi cùng nhiều tang vật dùng để sản xuất, chế tạo súng tự chế và đạn chì.