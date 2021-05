Vĩnh Phúc bắt thêm một đối tượng chứa chấp trái phép người Trung Quốc

Ngày 10.5, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án , khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Long, 32 tuổi, ở P.Nam Viêm, TP.Phúc Yên, Vĩnh Phúc, để điều tra về tội “tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam”.