Clip nhạy cảm Bar Sunny: Khởi tố vụ án truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Vụ án 1 là khởi tố về tội "vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người", theo điều 295 bộ luật Hình sự. Hậu quả gây ra từ vi phạm này của quán Bar Sunny là đã làm lây lan dịch bệnh Covid-19 , khiến tình hình dịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trở lên phức tạp, khó lường. Cơ quan công an Vĩnh Phúc cũng đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xem xét khởi tố bị can.