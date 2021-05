Vĩnh Phúc: Bị truy lùng ráo riết, người Trung Quốc nhập cảnh trái phép chạy tán loạn

Ngày 6.5, Công an TP.Phúc Yên, Vĩnh Phúc đã bắt giữ 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Cụ thể, khoảng 8 giờ 45 phút ngày 6.5, tại gầm cầu đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc P.Nam Viêm, TP.Phúc Yên, quần chúng nhân dân phát hiện 4 người không đeo khẩu trang nghi là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép nên đã báo cho cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an TP.Phúc Yên đã tới hiện trường. Thấy lực lượng chức năng, 4 người này bỏ chạy. Lực lượng công an đã truy đuổi và bắt giữ được cả 4 người. Tại thời điểm bị bắt giữ, 4 người này không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.

Tại cơ quan công an, số người này khai tên là Ma Zong Sheng, Ma Yong Ji, Huang Zhi Xin, Ma Yong Fang, đều trong khoảng từ 25 - 28 tuổi, trú ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, các đối tượng này liên lạc với một nhóm người Trung Quốc đang ở Việt Nam thông qua mạng xã hội Zalo.

Những người này cũng thường xuyên cập nhật tin tức về những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vừa bị lực lượng công an bắt giữ. Căn cứ vào các thông tin thu thập được, những người nhập cảnh trái phép này hẹn nhau để trốn tránh việc kiểm tra, phát hiện của công an.

Tuy nhiên khi đến địa bàn P.Nam Viêm, TP.Phúc Yên, các đối tượng kể trên đã bị lực lượng công an và quần chúng nhân dân phát hiện, bắt giữ.

Truy tìm một người Việt Nam có liên quan

Liên quan tới sự việc trên, cùng ngày 6.5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng có tên là Nguyễn Văn Long, 32 tuổi, thường trú tại P.Nam Viêm.

Theo thông báo, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang xác minh tin báo về vụ việc có dấu hiệu của tội “tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định: từ đầu năm 2021 đến nay, Nguyễn Văn Long đã thuê nhà cho một số người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện nay Long không có mặt tại địa phương.

Như Thanh Niên đã đưa tin, t ừ khi Vĩnh Phúc bắt đầu xuất hiện trở lại các ca mắc Covid-19 mà nguồn lây ban đầu là từ một người Trung Quốc, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu toàn lực lượng tăng cường tổ chức rà soát, nắm tình hình người nước ngoài nhập cảnh trái phép tạm trú trên địa bàn tỉnh, phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid -19.

Từ đầu tháng 5 đến nay, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện 62 người Trung Quốc nhập cảnh trái vào địa bàn. Thêm 4 người vừa bị bắt sáng 6.5 là 66 người.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 36 tuổi, ở P.Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc về tội “tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 bộ luật Hình sự.