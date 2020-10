Vĩnh Phúc: Tước giấy phép lái xe của tài xế chở người trên thùng xe tải đi ăn cưới

Ngày 15.10, lãnh đạo Cục CSGT, Bộ Công an, cho biết thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa xác minh, lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế xe tải có lỗi vi phạm khá hi hữu.