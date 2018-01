Ngày 18.1, đại tá Dương Tứ Phương, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định nguyên nhân chị Triệu Thị Phương tử vong tại nhà riêng, còn anh Tăng Văn Tính (chồng bị Phương - PV) bị trọng thương là do mâu thuẫn trong gia đình.

Theo đại tá Dương Tứ Phương, qua làm việc, anh Tăng Văn Tính thừa nhận lý do ra tay sát hại vợ rồi tự sát là do mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng. Hiện sức khỏe anh Tính đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị tích cực tại một bệnh viện và được công an túc trực bảo vệ nghiêm ngặt.