Vợ chồng từ Bình Dương về Hà Tĩnh nhiều khả năng nhiễm chủng lần đầu tìm thấy tại Ấn Độ

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh, tình hình dịch bệnh tại tỉnh này đang diễn biến rất phức tạp, khó lường do tốc độ lây của cặp vợ chồng về từ tỉnh Bình Dương cho người dân là rất lớn.

Khả năng nguồn lây của 2 bệnh nhân này là chủng lần đầu tìm thấy tại Ấn Độ - B16172, nên có sự phát tán virus rất nhanh, rất nguy hiểm; cường độ lây gấp 2,5 - 2,8 lần so với chủng ban đầu, hơn 40% so với chủng lần đầu tiên tìm thấy tại Anh.

Sở Y tế Hà Tĩnh cũng đã gửi mẫu ra Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư để làm giải trình tự gen nhằm xác định chủng virus của 2 ca bệnh đầu tiên nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Điểm tắm nước ngọt công cộng ở bãi biển xã Xuân Hải (TT.Lộc Hà, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) là nơi phát tán lượng virus mạnh nhất của hai ca bệnh về từ tỉnh Bình Dương. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, điểm tắm nước ngọt này là ổ dịch có tốc độ siêu lây nhiễm vì hiện có một số người từng đến đây bị nhiễm bệnh.

Đánh giá thêm về cặp vợ chồng về từ Bình Dương nhiễm Covid-19, ông Phạm Quang Thái, Phó trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm (Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư), cho hay qua điều tra dịch tễ thì nhiều khả năng người chồng bị nhiễm bệnh trước, sau đó lây sang cho vợ. Thời gian phát tán virus nhiều nhất là vào thời điểm ngày 3.6, khi hai vợ chồng này đến bãi biển xã Thạch Bằng.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ông N.V.M. (56 tuổi) và vợ là bà N.T.H. (52 tuổi, cùng ngụ tại thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh) vào TP.Dĩ An (Bình Dương) làm nghề tự do. Sáng 30.5, vợ chồng ông M. đi máy bay từ TP.HCM về sân bay Vinh (Nghệ An) và được người thân đón về nhà ở xã Thạch Trung bằng xe ô tô riêng. Trưa cùng ngày, vợ chồng ông M. đến Trạm Y tế xã Thạch Trung khai báo y tế