Vợ 'ông trùm' Đường 'Nhuệ' tiếp tục bị khởi tố

Theo Công an tỉnh Thái Bình, Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, ngụ số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), Giám đốc Công ty bất động sản Đường Dương, bị khởi tố vì có vai trò đồng phạm cùng các cán bộ đã bị khởi tố trước đó.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 16.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu đối với băng nhóm Đường "Nhuệ", đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cũng khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Hiệp (36 tuổi), Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình; Vũ Gia Thành (43 tuổi), đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình; Hà Văn Dũng (46 tuổi), nhân viên Trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên tỉnh Thái Bình, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Thái Bình; và Trịnh Minh Thúy (50 tuổi), Trưởng phòng Trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên tỉnh Thái Bình.

Những cán bộ bị bắt nêu trên có liên quan đến hoạt động đấu giá đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Cụ thể, những người này đã tiếp tay để giúp Đường “Nhuệ” trúng đấu giá trong một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2015 cho đến thời điểm bị bắt, băng nhóm Đường “Nhuệ” trên danh nghĩa Công ty Bất động sản Đường Dương (do Nguyễn Thị Dương, là vợ của Nguyễn Xuân Đường, tức Đường “Nhuệ”, làm giám đốc) đã tham gia và trúng đấu giá hàng loạt cuộc đấu giá đất có giá trị hàng trăm tỉ đồng.

Tại một số huyện Đông Hưng, Kiến Xương… (Thái Bình), nhiều lần vợ chồng Đường “Nhuệ” trúng hầu hết các lô đất được đưa ra đấu giá.

Ngoài việc sử dụng đàn em xăm trổ bặm trợn để đe dọa người tham gia đấu giá, ép giá rẻ, Đường “Nhuệ” cũng không ngại bắt tay móc nối với cán bộ thuộc các Trung tâm phát triển quỹ đất, Trung tâm dịch vụ đấu giá để moi thông tin, dìm giá đấu… nhằm thâu tóm các lô đất đẹp với giá rẻ, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Trước đó, vào ngày 7.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cũng đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Thị Dương do đối tượng này cùng chồng là Đường “Nhuệ” và đàn em đánh trọng thương 1 phụ xe.