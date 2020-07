Võ sư hành hung người chê KDL Quỷ Núi vì “muốn lấy lòng ông chủ”

Ngày 14.7, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết võ sư Phạm Đức Vượng (29 tuổi), dạy võ tại CLB võ thuật Liên Minh, thuộc Tập đoàn Liên Minh Group, đã đến trình diện và thừa nhận hành vi hành hung anh Đỗ Khôi Nguyên (34 tuổi, làm nghề xăm hình), người viết status chê bai KDL Quỷ Núi. Bước đầu, võ sư Vượng thừa nhận cùng 3 người khác hành hung anh Nguyên trong quán cà phê số 74 Phan Đình Phùng, P.2 (Đà Lạt) vào chiều tối 11.7 là do bột phát cá nhân, quá bức xúc khi đọc status Nguyên viết trên Facebook có những lời lẽ xúc phạm ông Ngô Quang Phúc, Chủ tịch Tập đoàn Liên Minh Group, và là chủ đầu tư KDL Quỷ Núi. Ngoài ra, võ sư này khai muốn “lấy lòng” ông Phúc.

Cùng ngày, Cơ quan điều tra Công an TP.Đà Lạt cũng triệu tập 3 người đi cùng võ sư Vượng hành hung anh Nguyên trong quán cà phê để làm rõ hành vi xâm hại sức khỏe , tính mạng người khác, nhưng chỉ có 2 người đến, 1 người đã về nhà ở Bình Dương.

Liên quan vụ việc này, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Ngô Quang Phúc cho biết: “Dù chưa biết kết luận của cơ quan điều tra về mặt hành vi, động cơ và mục đích của võ sư Vượng như thế nào, nhưng hành vi bột phát mang tính bạo lực của võ sư Vượng là hành động sai trái không thể chấp nhận”. Ông Phúc cho biết thêm: “Sau khi có được tin báo từ cơ quan công an, tối 13.7, lãnh đạo Tập đoàn Liên Minh Group đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với võ sư Vượng tại CLB võ thuật Liên Minh trong thời gian 60 ngày để chờ kết luận của cơ quan điều tra. Võ sư Vượng phải chịu trách nhiệm bồi thường cho tổ chức về những tổn thất, thiệt hại có liên quan do mình gây ra. Khi có kết luận của công an, chúng tôi mới đưa ra quyết định về việc có tiếp tục thực hiện hợp đồng thử việc hay chấm dứt đối với võ sư Vượng. Chúng tôi sẵn sàng phối hợp với cơ quan điều tra để làm sáng tỏ về bản chất thật sự của vấn đề dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật của võ sư Vượng đối với anh Nguyên”.

Tạm dừng hoạt động KDL Quỷ Núi Liên quan vụ việc này, bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, cho biết sẽ yêu cầu KDL Quỷ Núi tạm dừng hoạt động để làm rõ việc xây dựng các tượng quỷ. Theo bà Nguyên, sau khi mạng xã hội và báo chí phản ảnh trong KDL Quỷ Núi có những bức tượng phản cảm, Sở đã cử đoàn đến kiểm tra. Thực tế các bức tượng quỷ trong KDL này chưa được cơ quan chức năng thẩm định và cấp phép. Theo quy định, những bức tượng đặt nơi công cộng phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, cấp phép trước khi xây dựng. Trong khi đó, ông Sử Thanh Hoài, Chủ tịch UBND H.Lạc Dương, cho biết khu đất mà Liên Minh Group xây dựng KDL Quỷ Núi là đất nông nghiệp của tư nhân, được quy hoạch đất ở nông thôn. Trước khi xây dựng chủ đầu tư có xin chuyển mục đích sử dụng đất và xin phép xây dựng. Riêng các bức tượng trong KDL không thuộc thẩm quyền của huyện. Chiều 14.7, anh Đỗ Khôi Nguyên cho biết tối 13.7, đại diện Liên Minh Group có đến nhà anh tìm hiểu vụ việc và nói lời xin lỗi, tiếp đó sáng 14.7 người nhà của võ sư Vượng cũng tìm đến nhà Nguyên nhưng anh lại vắng nhà. Chiều 14.7, anh Đỗ Khôi Nguyên cho biết tối 13.7, đại diện Liên Minh Group có đến nhà anh tìm hiểu vụ việc và nói lời xin lỗi, tiếp đó sáng 14.7 người nhà của võ sư Vượng cũng tìm đến nhà Nguyên nhưng anh lại vắng nhà.