Vớt gần 50 kg ma túy trôi trên biển

Chiều 23.12, cơ quan chức năng H.Kiên Hải (Kiên Giang) cho biết đang tạm giữ số lượng lớn ma túy do người dân vớt được.

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 22.12, trong lúc đánh bắt cá trên biển, người dân ấp An Cư, xã An Sơn, H.Kiên Hải vớt được nhiều gói màu vàng có in hình 2 con cá và chữ nước ngoài (mỗi gói có trọng lượng khoảng 1 kg). Thấy lạ, người dân liền trình báo Công an xã An Sơn. Sau khi tiếp nhận, xã đã phối hợp cơ quan chức năng xác minh và bước đầu xác định đây là ma túy, có tổng trọng lượng 11 kg.

Trước đó, trong hai ngày 18 và 20.12, tại khu vực Hòn Từ và hòn Cao Cát, thuộc địa bàn xã Thổ Châu, H.Phú Quốc, người dân và lực lượng của Trung đoàn 152 đóng quân đã 2 lần vớt được 37 kg ma túy trôi dạt vào bờ

Cũng trong ngày 18.12, ngư dân L.H.T (27 tuổi, ngụ xã Thổ Châu, H.Phú Quốc) trong quá trình đánh lưới ở khu vực Bãi Dong cũng vớt được 2 bịch ni lông lạ trôi trên biển nên trình báo cho Công an xã Thổ Châu. Qua kiểm tra, đây là ma túy, có trọng lượng 1 kg.

Hiện tất cả lượng ma túy nêu trên đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.