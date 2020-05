Vụ 13 mộ liệt sĩ tại Bắc Kạn chỉ toàn túi nilon đất đá: Tìm thấy nhiều di vật

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, ngày 23.11.2019, Sở LĐ-TB-XH Bắc Kạn đã khai quật phần mộ của 13 TNXP hi sinh tại hồ Tân Minh để giám định AND. Thân nhân các gia đình cũng được mời đến nghĩa trang Bắc Kạn để lấy mẫu so sánh, làm xét nghiệm ADN Tuy nhiên, khi khai quật các phần mộ, tất cả những người chứng kiến đều ngỡ ngàng vì bên trong các mộ không có hài cốt, tiểu sành cũng không, chỉ có mỗi chiếc túi nilon đựng đất đá. Ngay cả đến tiểu sành, một vật dụng tùy táng bắt buộc phải có khi quy tập hài cốt liệt sĩ, những ngôi mộ này cũng không có. Theo Sở LĐ-TB-XH Bắc Kạn, sau 3 lần quy tập, hài cốt của 13 chiến sĩ TNXP đã được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bắc Kạn nhưng tất cả đều không xác định được danh tính. Do việc quy tập xảy ra đã lâu, hồ sơ quy tập đã thất lạc nên các đơn vị chức năng của Bắc Kạn phải tiến hành rà soát tra cứu hồ sơ lưu trữ, tìm gặp các nhân chứng, những người tham gia các đợt quy tập mộ 13 liệt sĩ.