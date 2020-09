Vụ 2 băng giang hồ sắp 'hỗn chiến' tranh giành đất: Chủ tịch phường từ chối trả lời về nguồn gốc mảnh đất

Tuy nhiên, bà Đỗ Thị Thùy Trang, Chủ tịch UBND P.Thống Nhất đã từ chối trả lời. Bà Trang cho biết vụ việc đang được Công an TP.Biên Hòa điều tra, làm rõ, khi nào có kết quả Công an TP.Biên Hòa sẽ cung cấp.

Như Thanh Niên đã đưa tin, trưa 29.9, Công an TP.Biên Hòa cùng các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ 59 nghi can thuộc 2 băng giang hồ khi hai bên đang chuẩn bị hỗn chiến . Công an thu giữ nhiều hung khí.