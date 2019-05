Vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: Rùng mình với lời khai của nhóm nghi can

* Công an khởi tố vụ án giết người

Ngày 19.5, thượng tá Võ Văn Sinh, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Bình Dương, cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án giết người xảy ra ở xã Hưng Hòa, H.Bàu Bàng (Bình Dương).

Cơ quan CSĐT tạm giữ hình sự 4 nghi can để điều tra, gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trần Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ của Hà, cùng ngụ TP.HCM), Lê Phú Hạnh (54 tuổi, ngụ Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ TP.HCM). Hai nạn nhân được xác định là Trần Đức Linh (ngụ Nghệ An) và Trần Trí Thành (ngụ TP.HCM, cả hai độ tuổi từ 30 - 35).

Khai nhận giết người

Sau 1 ngày đấu tranh, đêm 18.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ghi nhận một số lời khai của các nghi can, mặc dù ban đầu nhóm người này không hợp tác, khai nhận theo kiểu “không nghe, không biết, không thấy”.

Theo lời khai của các nghi can, Thành và Linh "tu luyện" một giáo phái (chưa được công nhận ở VN) cùng với Phạm Thị Thiên Hà và Lê Ngọc Phương Thảo. Thời gian đầu, nhóm Hà, Thảo và 2 nạn nhân "tu luyện" ở Khánh Hòa, sau đó chuyển về nhà bà Trần Thị Hồng Hoa ở TP.HCM "tu luyện" nhưng không được bà Hoa chấp nhận. Khoảng giữa năm 2018, Hà tìm thuê căn nhà ở đường D2 (KCN Bàu Bàng, Bình Dương) để thu nhận các tín đồ và cả nhóm chuyển đến đây "tu luyện". Tại đây, có 2 phụ nữ ở Bình Dương cũng tham gia, nhưng do việc "tu luyện" khắc nghiệt nên đã bỏ đi. Cùng đó, Thành và Linh cũng không chịu được sự khắc nghiệt dẫn đến xảy ra mâu thuẫn với Hà, Thảo. Sợ gây ồn ào, bị lộ nên cả nhóm chuyển xuống H.Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) thuê nhà, tiếp tục "tu luyện".

Ở H.Xuyên Mộc, Hà khai trong quá trình "tu luyện" Linh bị “nhập tà” nên đã nhảy lầu tự tử. Tuy nhiên, qua khám nghiệm tử thi nạn nhân Linh, Công an tỉnh Bình Dương ghi nhận có dấu hiệu nạn nhân bị bóp cổ chết. Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên về vấn đề này, thượng tá Võ Văn Sinh cho biết hiện vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp chi tiết được.

Sau khi Linh tử vong, nhóm của Hà cho thi thể vào thùng phuy nhựa, ướp trà, quấn băng keo, rồi chở đến căn nhà ở xã Hưng Hòa mới thuê (đây cũng là nơi phát hiện 2 thi thể nạn nhân). Cả nhóm mang thùng chứa nạn nhân vào trong phòng để và tiếp tục "tu luyện". Được một thời gian, do Thành không tuân thủ quy định môn phái và sợ hãi với thùng phuy nhựa có chứa xác chết để trong phòng, nên Hà, Thảo lên kế hoạch giết Thành. Cả hai đi mua dụng cụ kích điện, bình ắc quy về lừa chích điện Thành bất tỉnh, sau đó dùng dây dù siết cổ cho đến chết (về tình tiết này, cơ quan điều tra khi khám nghiệm hiện trường, tử thi đã thu giữ 1 sợi dây dù dài khoảng 1 m vẫn còn ở trên cổ nạn nhân; nạn nhân có dấu vết bị siết ở cổ, phù nề, trầy xước).

Giết Thành xong, nhóm của Hà vẫn để thi thể nạn nhân ở tại căn nhà và tiếp tục “tu luyện” cho đến khi thi thể phân hủy, bốc mùi khó chịu thì đi mua bồn nhựa, xi măng, cát về đưa nạn nhân vào đổ bê tông. Hà khai do xác bị trương phình không vừa chiếc bồn nên lấy dao đâm nhiều nhát cho xẹp xuống, sau đó đổ bê tông nhằm phi tang

Khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5.2019, nhóm của Hà khóa cửa căn nhà, chuyển đến TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) thuê phòng khách sạn ở P.Phú Thọ (TP.Thủ Dầu Một) để "tu luyện" cho đến khi phát hiện công an đang truy tìm thì tìm cách bỏ trốn, nhưng bị bắt giữ sau đó.

Nhiều tiền, vàng trong chiếc ô tô của nhóm nghi can

Cùng ngày, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cho biết chưa phát hiện tài liệu, chứng cứ nào cho thấy 4 nghi can đang bị tạm giữ liên quan đến ma túy. Một vị lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cũng khẳng định thông tin này.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ và khám xét chiếc ô tô 7 chỗ hiệu Ford Everest mang biển số 51A-718.30 do Hà điều khiển chở nhóm 4 người chạy trốn. Quá trình khám xét, công an phát hiện trên xe chở khá nhiều đồ dùng cá nhân, hàng chục lượng vàng và tiền, USD, tổng giá trị hàng tỉ đồng.

Theo thông tin ban đầu, các nghi can khai số tiền, vàng nói trên là của bà Hoa (mẹ Hà) bán căn nhà ở TP.HCM được trên 2 tỉ đồng, sau đó lên mạng tìm mua chiếc xe 51A-718.30 cũ rồi 2 mẹ con Hà cùng những người trên đi thuê nhà để ở và “tu luyện”. Số tiền này cũng được sử dụng để chi trả các chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Trước đó, ngày 15.5, ông Nguyễn Thanh Huân (ngụ xã Hưng Hòa) mua lại căn nhà (nơi phát hiện hai thi thể) của ông Nguyễn Minh Vương (ngụ Bình Dương) ở ấp 5, xã Hưng Hòa. Khi dọn dẹp căn nhà vừa mua, ông Huân phát hiện bồn nhựa có xác người nên báo công an. Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện thêm xác thứ hai trong thùng nhựa. Sau khi vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Bình Dương từng bước làm sáng tỏ vụ việc, tuy nhiên do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, nhạy cảm nên lãnh đạo công an tỉnh cho biết chưa thể cung cấp thông tin chi tiết hơn.