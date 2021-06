Vụ 43 ha 'đất vàng': Khởi tố, bắt giam Nguyễn Đại Dương 'New Century'

Liên quan vụ 43 ha 'đất vàng' ở Bình Dương, ngày 2.6, Bộ Công an đã khởi tố 2 bị can, trong đó có Nguyễn Đại Dương, còn gọi là Dương New Century , người khá nổi tiếng trong vụ án vũ trường New Century.