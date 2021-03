Vụ án bác sĩ 'hiếp dâm, đánh đập' nữ điều dưỡng: Thay đổi lịch xử

Trước đó, vụ án được dự kiến tổ chức xét xử lại ngày 9.3.2021, sau khi HĐXX TAND TP.Huế trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vào phiên tòa sơ thẩm diễn ra hồi cuối tháng 11, đầu tháng 12.2020. Lý do thay đổi thời gian xét xử lần này là do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiều địa phương đang giãn cách xã hội , một số người bào chữa cho bị cáo đang sống, làm việc trong vùng dịch nên cần đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh.