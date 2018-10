Vụ án Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga 'lừa đảo': Cơ quan điều tra sai sót khi xử lý vật chứng

[VIDEO] Mẹ con hoa hậu Phương Nga ngày được tại ngoại - Video tư liệu tháng 6.2017

Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa có quyết định giải quyết khiếu nại đối với ông Cao Toàn Mỹ (41 tuổi, Giám đốc Công ty Vina Cyber, ngụ Q.3, TP.HCM), được xác định là người bị hại trong vụ án Trương Hồ Phương Nga (31 tuổi, quốc tịch VN và Nga, Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) và Nguyễn Đức Thùy Dung (28 tuổi) “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, do Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án ngày 19.11.2014. Hai bị can bị cáo buộc chiếm đoạt của ông Mỹ 16,5 tỉ đồng thông qua hành vi lừa mua bán nhà giá rẻ.

Theo đó, Thủ trưởng cơ quan điều tra (CQĐT) bác nội dung khiếu nại của ông Cao Toàn Mỹ về đề nghị hủy bỏ quyết định tạm giữ, thu hồi hơn 2,5 tỉ đồng từ ông; đồng thời chấp nhận đề nghị của ông Mỹ cho phong tỏa một tài khoản đứng tên của ông tương đương với số tiền bị thu hồi, để chờ giải quyết theo thủ tục tranh chấp dân sự.

Cũng theo quyết định này, nếu ông Mỹ không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến Viện trưởng Viện KSND TP.HCM trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Trước đó, ngày 6.9.2018, CQĐT ra quyết định thu hồi hơn 2,5 tỉ đồng từ ông Cao Toàn Mỹ. Đây là số tiền trong quá trình điều tra vụ án năm 2015, bị can Nguyễn Đức Thùy Dung thừa nhận chiếm đoạt 9,5 tỉ đồng (trong tổng số 16,5 tỉ đồng) nên muốn được khắc phục hậu quả, yêu cầu CQĐT dùng sổ tiết kiệm hơn 2,5 tỉ đồng của bị can đang bị CQĐT thu giữ để trả lại cho ông Cao Toàn Mỹ.

[VIDEO] Hoa hậu Phương Nga xác nhận có hợp đồng tình cảm với ông Cao Toàn Mỹ - Video tư liệu tháng 6.2017

Ngày 9.11.2015, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định xử lý vật chứng trả lại hơn 2,5 tỉ đồng cho chủ sở hữu là ông Cao Toàn Mỹ. Ngày 24.11.2015, theo quyết định xử lý vật chứng, ông Mỹ nhận toàn bộ số tiền hơn 2,5 tỉ đồng.

Đồ họa: Vy Anh Tuy nhiên, tháng 9.2018, CQĐT ra quyết định thu hồi số tiền 2,5 tỉ đồng. Không đồng ý, ông Cao Toàn Mỹ làm đơn khiếu nại đến Thủ trưởng CQĐT và Giám đốc Công an TP.HCM, cho rằng khi CQĐT trả lại số tiền này cho ông đã xác định ông là chủ sở hữu, nay nếu CQĐT thu hồi trên cơ sở đây là tiền riêng của Thùy Dung thì phải làm rõ lời khai của Thùy Dung trước đây bị CQĐT ép cung. Trả lời khiếu nại, Thủ trưởng CQĐT thừa nhận thủ tục tố tụng khi thu giữ và xử lý vật chứng hơn 2,5 tỉ đồng có sai sót; và phát sinh tình tiết bị can Nguyễn Đức Thùy Dung thay đổi lời khai, không thừa nhận đã chiếm đoạt số tiền 2,5 tỉ đồng. Đồng thời, TAND TP.HCM có yêu cầu điều tra bổ sung về số tiền này nên cần thiết phải thu giữ và xử lý chung khi kết thúc vụ án.

Theo diễn biến vụ án, ngày 19.3.2015, 2 bị can bị bắt tạm giam. Ngày 21.9.2016, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1, Phương Nga khai 16,5 tỉ đồng do Cao Toàn Mỹ cho bị cáo thông qua hợp đồng tình cảm giữa hai bên. Sau lời khai này, TAND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tuy nhiên, kết luận điều tra bổ sung khẳng định không có hợp đồng tình cảm như Phương Nga và Thùy Dung khai, nên tiếp tục truy tố, xét xử 2 bị cáo về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chiều 29.6.2017, sau một tuần xử sơ thẩm lần 2, TAND TP.HCM tiếp tục trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, yêu cầu Viện KSND TP.HCM làm rõ 9 vấn đề trong vụ án. Cũng trong ngày 29.6.2017, tòa thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phương Nga và Thùy Dung. Ngày 9.8.2017, CQĐT ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án. Tháng 6.2018, CQĐT phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra đối với 2 bị can trên.