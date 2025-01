Tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi gây thất thoát 28 tỉ đồng

Ngày 11.1, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, liên quan việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Quốc Nam, cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bạc Liêu, các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát hơn 28 tỉ đồng.

Công viên văn hóa Trần Huỳnh trước khi có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh để thực hiện Dự án Khu Trung tâm thương mại và Nhà ở thương mại ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Trước đó, ngày 15.10.2018, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành quyết định thu hồi 41.064 m2 đất tại Công viên văn hóa Trần Huỳnh, P.7, TP.Bạc Liêu, đối với Công ty Quốc Lâm để giao cho Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu quản lý.

Ngày 22.1.2019, trung tâm có tờ trình gửi Sở TN-MT Bạc Liêu thẩm định để trình UBND tỉnh Bạc Liêu phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thu hồi 41.064 m2 đất đối với Công ty Quốc Lâm với tổng kinh phí hơn 28,7 tỉ đồng.

Ngày 20.11.2019, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành quyết định số 321 về việc giao đất, cho thuê khu đất nói trên cho Công ty CP Vincom Retail và quyết định số 322 về phê duyệt giá giao đất, cho thuê đất là hơn 205 tỉ đồng. Ngày 21.1.2019, UBND tỉnh có quyết định số 325 (thay thế quyết định số 322) về việc phê duyệt giá giao đất, cho thuê là hơn 205 tỉ đồng, nhưng không đưa số tiền hơn 28 tỉ đồng vào giá giao đất, cho thuê đất.

Trụ sở Sở TN-MT tỉnh Bạc Liêu ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Qua quá trình điều tra, các cơ quan chức năng xác định, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành quyết định số 321 về việc giao đất, cho thuê đất cho Công ty CP Vincom Retail và quyết định số 325 (thay thế quyết định số 322) nhưng không đưa số tiền hơn 28 tỉ đồng đã xuất ngân sách bồi thường giá trị tài sản còn lại trên đất hợp lý cho Công ty Quốc Lâm vào giá giao đất, cho thuê đất để Công ty Vincom Retail có trách nhiệm hoàn trả ngân sách nhà nước là không đúng quy định.

Ngày 29.8.2022, UBND tỉnh Bạc Liêu có công văn số 3129 về thu hồi số tiền đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho Công ty Quốc Lâm gửi Công ty Vincom Retail. Ngày 8.9.2022, Công ty Vincom Retail đã nộp vào ngân sách nhà nước hơn 28 tỉ đồng.

Trả lời PV Thanh Niên về số tiền hơn 28 tỉ đồng mà Công ty Vincom Retail đã nộp vào ngân sách nhà nước, ông Nguyễn Phương Bình, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu cho biết, ngày 7.9.2022, Sở Tài chính có công văn số 1580 về việc thu hồi số tiền đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất gửi Công ty CP Vincom Retail, đề nghị công ty nộp số tiền hơn 28 tỉ đồng vào ngân sách tỉnh Bạc Liêu. Tại thời điểm này chưa có thông tin của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu về việc điều tra vụ án. Số tiền nêu trên, sau khi đơn vị nộp thì đã được hạch toán vào nguồn thu ngân sách do tỉnh Bạc Liêu quản lý theo quy định.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 10.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Quốc Nam, cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bạc Liêu; ông Hoàng Trung Cảnh, Trưởng phòng Phát triển quỹ đất, thuộc Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu; Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Nguyễn Ngọc Hạnh; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Quang Phục, nguyên Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu, cùng về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Trước đó, liên quan vụ án này, tháng 3.2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về 2 hành vi: vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.