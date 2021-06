Vụ án liên quan ông Tất Thành Cang: Khởi tố thêm cựu Chủ tịch Công ty Tân Thuận về tội tham ô

Vụ sai phạm 32 ha đất Phước Kiển: Khởi tố thêm ông Tất Thành Cang và 3 đồng phạm Ngày 21.6, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với ông Tất Thành Cang (cựu Phó bí thư Thành ủy TP.HCM) và ông Phạm Văn Thông (nguyên Phó chánh văn phòng Thành ủy), ông Huỳnh Phước Long (nguyên Trưởng phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn của Văn phòng Thành ủy) và ông Phan Thanh Tân (nguyên Phó chánh văn phòng Thành ủy) về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, do liên quan sai phạm 32 ha đất Phước Kiển, H.Nhà Bè. Ngày 6.1.2020, Cơ quan ANĐT bắt tạm giam ông Trần Công Thiện, nguyên tổng giám đốc và ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận (viết tắt là Công ty Tân Thuận) về cùng tội danh nói trên. Đến ngày 8.12.2020, Cơ quan ANĐT tiếp tục khởi tố bị can đối với ông Trần Tấn Hải (Phó tổng giám đốc công ty), Nguyễn Thị Ngọc Bích (kế toán trưởng), Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Xuân Tùng (cả hai đều là kiểm soát viên). Ngọc Lê