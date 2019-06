Vụ án sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên: Một bị can được tại ngoại

Liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại , tối 25.6, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Tráng A Tủa, Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết đơn vị đã cho bị can Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, trú tại huyện Điện Biên, Điện Biên; vợ của Bùi Văn Công) được tại ngoại sau khi đã hết thời hạn tạm giam.

Công an Điện Biên đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Thu, đồng thời giao bị can cho chính quyền địa phương quản lý, theo dõi.

“Bị can trước đó bị khởi tố, tạm giam về hành vi không tố giác tội phạm. Tuy nhiên, sau khi hết thời hạn tạm giam, đơn vị đã cho tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú”, đại tá Tủa thông tin.

Bị can Bùi Thị Kim Thu tại cơ quan Công an Ảnh V.L Bên cạnh đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên vẫn đang điều tra, làm sáng tỏ đường dây buôn bán ma túy của bị can Hiền (mẹ nữ sinh giao gà) và vợ chồng Vì Thị Thu, Vì Văn Toán cùng Lường Văn Hùng.

Trước đó, liên quan đến vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (22 tuổi, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị sát hại khi phụ mẹ giao gà vào dịp tết Nguyên đán 2019 gây rúng động dư luận, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố 9 bị can được xác định liên quan trực tiếp đến vụ án.

9 bị can gồm: Vì Văn Toán (38 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi), Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, vợ Công), Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi), Lường Văn Hùng (28 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú tại huyện Điện Biên) và Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo).

Các bị can này bị khởi tố về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép chất ma túy, và không tố giác tội phạm.

Bà Trần Thị Hiền, mẹ của nữ sinh giao gà bị khởi tố, tạm giam để làm rõ hành vi buôn bán trái phép chất ma túy Ảnh Hải Yến

Đến ngày 25.5, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam chính mẹ đẻ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên là bà Trần Thị Hiền (44 tuổi) để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.