Vụ án tham ô xảy ra tại PV Coating: Bỏ lọt Phó giám đốc Nguyễn Tuấn Thành?

Sáng 3.3, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ về Viện KSND tối cao điều tra lại vụ án “tham ô tài sản” , ”cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần bọc ống dầu khí Việt Nam (PV Coating, đóng tại KCN Phú Mỹ 1, TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), gây thiệt hại gần 49 tỉ đồng.

Lý do trả hồ sơ, TAND cấp cao nhận định vụ án có dấu hiệu bỏ lọt người phạm tội đối với ông Nguyễn Tuấn Thành (Phó giám đốc PV Coating), có nhiều vi phạm tố tụng nghiêm trọng, căn cứ kết tội nhóm các bị cáo tham ô tài sản không vững chắc và chứng cứ buộc tội nhóm tội cố ý làm trái không có cơ sở nên cần hủy án, chuyển hồ sơ về Viện KSND tối cao để điều tra lại vụ án..

Cụ thể, về tố tụng, theo cấp phúc thẩm, PV Gas (Tổng công ty khí Việt Nam) và Ban quản lý dự án Khí Đông Nam bộ là những người có quyền lợi liên quan đến vụ án nhưng cấp sơ thẩm không đưa 2 đơn vị này vào tham gia tố tụng. Và để thực hiện hợp đồng, PV Coating thực hiện hợp đồng ngoại thương bằng tiếng Anh, được cấp sơ thẩm dùng làm chứng cứ nhưng không được dịch ra tiếng Việt.

Kết luận giám định có nhiều sai sót từ hình thức đến nội dung, đơn vị giám định không có chức năng giám định kết cấu, định lượng và không ghi phương pháp giám định...

Bỏ lọt người phạm tội là Phó giám đốc PV Coating

Về trách nhiệm của ông Nguyễn Tuấn Thành, theo HĐXX phúc thẩm, ông Thành là Phó giám đốc PV Coating, là Chủ tịch Hội đồng kiểm kê tài sản, là bên bàn giao đồng thời cũng là kiểm kê nhận tài sản. Tất cả lời khai của bị cáo Bùi Nhật Vinh và một số bị cáo khác đều thể hiện tất cả đã báo cáo cho ông Thành biết 7 loại vật tư tại kho K752 (không phải kho của PV Coating - PV), đặc biệt tại file ghi âm bị cáo Vinh nộp cho CQĐT thể hiện ông Thành biết rất rõ vật tư để ở kho K752. Như vậy, với vai trò, trách nhiệm của mình, nhưng ông Thành cố ý không kiểm kê, không bàn giao, không nhận bàn giao 7 loại vật tư tại kho K752. Tuy nhiên CQĐT không đề cập, xử lý trách nhiệm của ông Thành là có dấu hiệu bỏ lọt người phạm tội.

Theo hồ sơ vụ án, cuối 2013, PV Coating được giao bọc ống chống ăn mòn và bê tông gia trọng cho dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sôn 2 - giai đoạn 1.

Để triển khai dự án, bị cáo Trần Đức Minh (58 tuổi, nguyên Giám đốc PV Coating) thuê Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) xây dựng định mức, đơn giá.

Định mức được lập cao hơn thực tế thi công, ông Minh đã chỉ đạo cấp dưới nhập vật tư về tương đương với định mức này rồi điều chỉnh hồ sơ kế toán nâng khối lượng vật tư, sau đó đem gửi ở kho tư nhân ở ngoài, là kho K752.

Cụ thể, số vật tư dư thừa gồm hơn 836 tấn hạt nhựa và sáu loại vật tư khác (gồm các loại bột nhựa, các loại thép) với trọng lượng hơn 100 tấn đã được Trần Đức Minh bàn bạc, chỉ đạo cấp dưới đem gửi ở K752. Bảy loại vật tư dư thừa này có trị giá gần 49 tỉ đồng.

Sau khi đưa ra ngoài trót lọt, đến tháng 8.2016, Trần Đức Minh bị thay thế chức giám đốc và phải kiểm kê, bàn giao tài sản cho người mới. Quá trình này, đã phát hiện ra sự việc nâng khống vật tư xuất kho và cất giấu ở nơi khác.

Ngày 17.10.2016, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã nhận được đơn tố cáo. Hai ngày sau, Trần Đức Minh khai báo sự việc với cơ quan công an và giao nộp lại toàn bộ số vật tư đã cất giấu.

Đến tháng 11.2016, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 bị can là giám đốc, phó giám đốc và các trưởng, phó phòng của PV Coating.