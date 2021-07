Vụ ‘bay lắc’ trong Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1: Bắt giam thêm 2 người

Chiều 8.7, thông tin về vụ “bay lắc” trong Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1 gây xôn xao dư luận hồi cuối tháng 3 vừa qua có diễn biến mới là Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP.Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Minh Huệ, là y tá; và Bùi Thị Hạ, là nhân viên hộ lý của Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1, để điều tra về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý"