Vụ 'Cán bộ phường tham gia đánh bạc': Sòng bạc nằm sát BCH quân sự P.11, Q.3

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 13 giờ 30 ngày 12.5, tổ công tác gồm Đội CSĐT tội phạm về Ma túy (Công an Q.3) phối hợp Công an P.11 (Q.3) kiểm tra hành chính căn nhà trong hẻm 444 Cách Mạng Tháng 8 (P.11, Q.3) phát hiện 6 người đàn ông có hành vi đánh bạc ăn tiền. Vị trí phát hiện vụ đánh bạc nằm sát trụ sở Ban chỉ huy quân sự P.11 (Q.3).

Thời điểm bắt quả tang, công an thu giữ nhiều tang vật , trong đó hơn 86 triệu đồng, 65 đô la Úc, 75 đô la Mỹ, tổng số tiền gần 90 triệu đồng. Ngoài ra, công an còn thu giữ 3 hột xí ngầu và 4 bộ bài tây. Cơ quan công an cũng đưa những người này cùng tang vật về Công an Q.3 tiếp tục điều tra xử lý.