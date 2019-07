Vụ cậu bé bán vé số dạo bị cướp đánh gãy tay: Nghi can bị thiểu năng

Nhờ cán bộ Trung tâm câm điếc phiên dịch lấy lời khai

Ngày 17.7, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan đến vụ cháu Nguyễn Văn Linh (13 tuổi, ở thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) đi bán vé số dạo và bị đánh gãy tay cướp 1,2 triệu đồng, hiện Cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Quý (25 tuổi, ở xã Bình Phục, H.Thăng Bình, Quảng Nam), để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cháu Linh hiện đang được điều trị tại TTYT H.Quế Sơn ẢNH: NAM THỊNH

Theo đại tá Dũng, sau khi bắt Quý, công an thu giữ trên người nghi can này 170.000 đồng, một cuốn sổ dò vé số và 1 tờ vé số. Số tiền cướp được còn lại, Quý khai đã dùng đánh xóc đĩa, uống cà phê hết.

Theo thông tin từ Công an, Quý là người bị thiểu năng trí tuệ, nói ngọng câu được câu mất, không biết chữ nên công tác lấy lời khai gặp rất nhiều khó khăn. Để lấy được lời khai đầy đủ, khách quan, công an phải mời người thân của Quý cùng cán bộ Trung tâm câm điếc Nguyễn Đình Chiểu đến phiên dịch.

Cũng theo đại tá Dũng, tại CQĐT, Quý khai đã dùng 2 đoạn cây để đánh cháu bé, rồi lấy 1,2 triệu đồng. Quý thuộc dạng thường xuyên trộm cắp vặt ở địa phương.

Trong một diễn biến liên quan, theo lãnh đạo Công an H.Quế Sơn, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã có quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Quý để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đồng thời đang tiến hành củng cố hồ sơ để khởi tố bị can.

Cả nhà cùng bán vé số

Tiếp xúc với chúng tôi khi đang nằm điều trị tại Trung tâm y tế (TTYT) H.Quế Sơn (Quảng Nam), cháu Nguyễn Văn Linh bần thần nhớ lại: Khoảng 10 giờ ngày 15.7, bán xong 120 tờ vé số (thu được 1,2 triệu đồng), Linh đạp xe đến xã Điện Minh (TX.Điện Bàn) thì có một thanh niên ra hiệu mượn sổ dò vé số. Dò xong, nam thanh niên bập bẹ nói có một người vừa trúng 5 tờ vé số để dụ Linh cùng đến để "xin tiền".

Ông Lê Văn Đồng người trực tiếp phát hiện cháu Linh bị cướp, hành hung ẢNH: NAM THỊNH

Tưởng thật, cháu Linh đồng ý, nhưng sau đó bị thanh niên lạ mặt chở đến rừng keo ở xã Phú Thọ (cách xã Điện Minh khoảng 23 km). Tại đây, nam thanh niên đánh cháu Linh gãy tay phải, dập cơ tay trái rồi cướp 1,2 triệu đồng tiền bán vé số, tẩu thoát.

“Nhà em khó khăn nên đây là năm thứ 3 em đi bán vé số phụ giúp gia đình vào dịp nghỉ hè. Ba em bị bệnh tâm thần, lúc mơ lúc tỉnh nên em ở với mẹ”, Linh nói trong nước mắt.

Là người trực tiếp phát hiện cháu Linh khi đang kêu cứu tại rừng keo, ông Lê Văn Đồng (53 tuổi, trú xã Quế Châu), cho hay trong lúc đi công việc ở TP.Tam Kỳ về thì phát hiện bé trai kêu cứu cách mặt đường khoảng 20 m. Khi dừng xe chạy đến thì thấy một bé đầy bụi bặm, khóc và nói rằng bị cướp vé số.

“Sau khi nghe xong câu chuyện của bé, tôi chở về nhà và dùng khăn lau sạch người bé, dọn cơm ăn rồi chở Linh đến UBND xã Quế Châu trình báo", ông Đồng nói.

Theo ông Đồng, khi ở tại trụ sở xã Quế Châu cháu liên tục nôn ói. "Ngay sau đó, tôi cùng mọi người đưa cháu đến TTYT H.Quế Sơn cấp cứu", ông Đồng nói. Khu vực nơi ông phát hiện Linh là một rừng keo trồng của người dân ít người qua lại.

Bác sĩ Đinh Hữu Long, Giám đốc TTYT H.Quế Sơn, cho biết sức khỏe của cháu Nguyễn Văn Linh đang chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, cháu vẫn còn có dấu hiệu hoảng sợ, lo lắng sau khi bị đánh. Ông Long cho hay đơn vị sẽ chịu toàn bộ chi phí ăn ở, điều trị cho cháu Linh.