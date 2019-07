Cướp vé số hoành hành tại Đồng Tháp, nạn nhân là người già, người tàn tật

Từ đầu tháng 6.2019 đến nay, tại Đồng Tháp xảy ra nhiều vụ cướp vé số , gây lo lắng cho người bán vé số. Kẻ cướp thường nhắm vào những người bán vé số tàn tật, già yếu để ra tay... Kẻ cướp trẻ nhắm vào người già Ngày 6.7, Công an H.Cao Lãnh cho hay đang xem xét xử lý hình sự đối với Huỳnh Thị Nga (37 tuổi, ngụ xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành, Đồng Tháp) về hành vi cướp giật tài sản . Theo đó, ngày 22.6, trong lúc ông Lê Văn Tấn (62 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, H.Cao Lãnh) đang bán vé số ở xã Mỹ Long, H.Cao Lãnh, Nga đã tiếp cận giả vờ mua, rồi cướp 1 tờ vé số và 300.000 đồng trên tay ông Tấn rồi tẩu thoát. Tương tự, sáng 21.6, trên đường đi bán vé số tại P.An Hòa, TP.Sa Đéc, bà Lê Thị Kim Hường (65 tuổi, ngụ P.1, TP.Sa Đéc) bị một thanh niên đi xe máy giả vờ đến hỏi mua vé số rồi bất ngờ cướp 150 tờ vé số. Nhiều người dân cố gắng đuổi theo tên cướp nhưng hắn đã cao chạy xa bay. Nhận được tin báo, Công an TP.Sa Đéc nhanh chóng trích xuất camera an ninh, tiến hành truy bắt được Nguyễn Hoài Trung (28 tuổi, tạm trú xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc), kẻ đã ra tay cướp vé số của bà Hường.

Ông Đoàn Văn Điền đã bị lừa đổi vé số giả lấy đi 1 triệu đồng Ảnh: Trần Ngọc

Người tàn tật cũng không tha

Đa số những kẻ ra tay cướp giật vé số thời gian gần đây tại Đồng Tháp đều còn trẻ, sức khỏe tốt, nhưng do lười lao động, muốn có tiền dễ dàng đã nhẫn tâm ra tay cướp giật vé số của những người yếu thế hơn mình. Tuy nhiên, cũng có tình trạng người già cướp vé số của người già.

Vào ngày 6.6, lực lượng Công an H.Châu Thành đã bắt giữ người đàn ông 65 tuổi có hành vi cướp 101 tờ vé số của một người bán vé số lớn hơn mình 4 tuổi. Đó là vụ cướp vé số do Diệp Xuân Phước (65 tuổi, ngụ P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, An Giang) thực hiện trước cổng Trung tâm Y tế H.Châu Thành (Đồng Tháp). Phước giả vờ chọn mua nhưng bất ngờ cướp đi 101 tờ vé số của bà Nguyễn Thị Mười (69 tuổi, ngụ TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long), rồi phóng xe bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an H.Châu Thành kết hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long truy đuổi gần 8 km và bắt được Phước cùng số vé số tang vật trong người Phước địa bàn xã Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long.

Chị Trần Thị Mỹ Duyên đã 3 lần bị cướp vé số mất hơn 1 triệu đồng ẢNH: TRẦN NGỌC

Đó là những vụ cướp vé số đã bị lực lượng công an bắt giữ, nhưng vẫn còn nhiều nạn nhân bị cướp mà chưa tìm ra được hung thủ.

Như trường hợp anh Nguyễn Văn Tủa (34 tuổi, ngụ xã Thường Phước 1, H.Hồng Ngự) bị mù 2 mắt, hằng ngày bán vé số nuôi con nhỏ 4 tuổi và người vợ cũng bị mù, nhưng 3 lần bị cướp lấy đi của anh hơn 200 tờ vé số.

Tương tự là trường hợp của chị Trần Thị Mỹ Duyên (33 tuổi, ngụ xã Tân Quới, H.Thanh Bình) bị bại liệt đi bán vé số nhưng đã 3 lần bị cướp hơn 100 tờ vé số.