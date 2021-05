Vụ chìm tàu gây chết người ở hồ Đại Ninh: Đình chỉ hoạt động hút cát

Văn bản nêu rõ: “Đình chỉ hoạt động nạo vét kết hợp với thu hồi cát của Công ty Khoáng sản Ngọc Diệp do để xảy ra tai nạn có một người tử vong”. UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở TN-MT cùng các đơn vị có liên quan thực hiện việc đình chỉ hoạt động nêu trên của Công ty Khoáng sản Ngọc Diệp.

Như Thanh Niên đã phản ánh, trưa 21.5, anh Phạm Văn Tứ (34 tuổi) cùng anh Nguyễn Văn Lực (38 tuổi), chị Phạm Thị Lanh (34 tuổi, cùng trú thôn Đăng Srôn, xã Ninh Gia, H.Đức Trọng) và anh Trần Văn Hà (31 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển tàu hút cát ra lòng hồ thủy điện Đại Ninh để khai thác cát.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, thấy thời tiết xấu , 4 người này di chuyển tàu về bãi tập kết cát. Tuy nhiên, khi đến “ ngã 3 tử thần ” thì gặp mưa to, gió lớn nên tàu hút cát bị lật tại vị trí cách bờ khoảng 600 m, có độ sâu khoảng 40 m. Khi tàu bị chìm có 3 người ôm can nhựa, mặc áo phao nên may mắn thoát nạn. Riêng anh Tứ không có thiết bị cứu sinh nên tử vong. Sau 4 ngày, các lực lượng cứu hộ cứu nạn mới tìm thấy thi thể nạn nhân, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.