Vụ chủ quán nướng bắt nữ khách hàng quỳ: Bắt tạm giam thêm nhân viên quán

Dự báo thời tiết hôm nay 21.8.2020, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, có nơi mưa to. Riêng khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.