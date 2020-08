Khởi tố đối tượng đưa 12 người Lào vượt biên từ Việt Nam sang Trung Quốc

Ngày 20.8, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai xác nhận đã ra quyết định khởi tố bị can Giàng Seo Pao (26 tuổi, trú tại thôn Nậm Sò, xã Bản Phiệt, H.Bảo Thắng) về hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.