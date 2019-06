Vụ cô gái bất động trong đêm bên hè phố Sài Gòn: ‘Nghe loáng thoáng có gọi…’

Sau vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Phú, Đội CSGT Q.Tân Phú (TP.HCM) phối hợp đội 8, Phòng Cảnh sát hình sư (PC02), Công an TP.HCM đã điều tra xác định tài xế của hàng taxi Vinasun tên Nguyễn Tấn Phú (48 tuổi). Tài xế Phú hiện đã được triệu tập lên cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra. Vụ việc hiện đã được giao cho Công an Q.Tân Phú tiếp tục điều tra làm rõ