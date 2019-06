Vụ côn đồ truy sát chấn động vùng quê: Chính quyền địa phương ở đâu?

Như Thanh Niên đã phản ánh, từ 16 - 18 giờ ngày 14.6, một nhóm người đã 3 lần mang hung khí đến nhà ông Phạm Hồng Văn (62 tuổi, ở thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) truy sát . Hậu quả, ông Văn tử vong, 2 con trai ông là Phạm Ngọc Cấp (28 tuổi) và Phạm Ngọc Phát (26 tuổi) bị thương nặng. Hiện anh Phát vẫn đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc - Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

Côn đồ quyết truy sát

Bị vết chém ngang mặt nhưng đã điều trị tạm thời và xin về nhà lo tang lễ cha, anh Cấp cho biết trước đó vào ngày 13.6, do không chịu được mùi hôi bốc ra từ khu chuồng heo của gia đình ông Nguyễn Văn Mười (hàng xóm), anh đã đứng ngoài hàng rào gọi ông Mười ra "nói chuyện" nhưng không được. Bức xúc, anh đá vào hàng rào và ném đá lên mái tôn chuồng heo của ông Mười.

Chiếc xe máy do nhóm nghi phạm để lại sau khi gây án

Đến khoảng 16 giờ ngày 14.6, có 3 người đi trên xe máy (trong đó có N., cháu ruột của ông Mười, trú P.An Phú, TP.Tam Kỳ) mang theo cây ba trắc, gậy, dao xông vào nhà đánh 2 anh em Cấp. Cấp và Phát dùng cuốc, cào chống trả lại nên nhóm người này phải bỏ chạy, để lại xe máy. Khoảng 30 phút sau, nhóm người bên phía nhà ông Mười quay lại lần 2 với lực lượng đông hơn (khoảng 8 người), nhưng bị chống trả nên lại bỏ chạy.

Lần thứ 3, nhóm côn đồ quay lại với lực lượng lên đến khoảng 20 người, mang theo dao, kiếm. Đúng lúc ông Văn vừa đi làm ruộng về nên bị nhóm côn đồ đuổi chém, nằm gục giữa đường. Gây án xong, đến khoảng 18 giờ, nhóm này bỏ đi.

Đã báo công an và chờ?

Cũng theo anh Cấp, tình trạng chuồng heo của gia đình ông Mười gây ô nhiễm đã được gia đình anh phản ánh với chính quyền địa phương. Khi bị truy sát, gia đình anh cũng đã báo công an. "Sau lần truy sát thứ hai, gia đình tôi có trình báo công an thôn. Tưởng rằng công an sẽ tới nên hai anh em tôi đứng trong nhà chờ. Nhưng chờ mãi không thấy... ”, anh Cấp bức xúc.

Trong khi đó, tìm hiểu từ người nhà nạn nhân, PV Thanh Niên ghi nhận thêm một số tình tiết đáng chú ý. Cụ thể, sau lần truy sát thứ hai, chính ông Văn đi làm đồng về biết chuyện đã đến nhà ông Trương Văn Một (công an viên thôn) cách đó khoảng 200 m để trình báo. Khi ông Văn về lại nhà, cũng là lúc nhóm côn đồ đến truy sát lần ba khiến ông chết trên đường đi cấp cứu. Đến khi ông Văn đã được chuyển cấp cứu, ông Một và ông Trương Đình Minh, Trưởng công an xã, mới tới hiện trường.

Trả lời PV, ông Châu Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Tam Thăng, cho rằng địa phương cũng như công an xã không hề nhận được trình báo của gia đình ông Văn xung quanh mâu thuẫn dẫn đến các vụ hỗn chiến. "Nếu có báo thì chắc báo với công an viên của thôn. Về việc người nhà nói sau khi truy sát "có báo nhưng công an không can thiệp", địa phương chưa nắm thông tin này. Sau khi nhận tin báo của người dân về việc hỗn chiến, công an xã chạy đến nhưng 3 cha con ông Văn đã được đưa đi cấp cứu”, ông Phong nói. Tương tự, về chuồng heo gây ô nhiễm, ông Phong nói “lâu nay địa phương chưa hề nhận phản ánh nào" (?). Tuy nhiên, anh Cấp khẳng định vụ việc đã được công an xã nắm bắt. Cụ thể, sau lần dùng đá ném sang chuồng heo, gia đình ông Văn đã bị công an xã phạt hành chính 400.000 đồng, đồng thời bồi thường 600.000 đồng cho phía gia đình ông Mười.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cũng cho biết chưa nhận được phản ánh từ công an địa phương về việc người nhà nạn nhân "đã báo công an nhưng công an không can thiệp", đồng thời khẳng định “sẽ cho kiểm tra lại”. Đại tá Dũng cho rằng trách nhiệm của công an địa phương là phải vào cuộc để đảm bảo trật tự địa phương.

Theo đại tá Dũng, công an địa phương rất có trách nhiệm với dân, nhưng lực lượng quá mỏng nên sẽ khó giải quyết hết các vấn đề theo ý nguyện của từng gia đình, từng cá nhân. Tuy nhiên, nếu người nhà bị hại báo tin mà công an không can thiệp kịp thời thì phải xem lại trách nhiệm. “Trường hợp 3 lần xảy ra truy sát, có thể anh em nắm thông tin hơi muộn. Đôi khi anh em lại suy nghĩ ở địa phương vốn yên bình thì làm gì có chuyện truy sát như vậy, dẫn đến chủ quan”, đại tá Dũng nói.