Vụ con rể đâm chết cha vợ: Bị can còn định giết vợ rồi tự sát

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 12.6, tại thôn Dương Lâm 2 (xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) xảy ra vụ con rể đâm chết cha vợ gây xôn xao dư luận.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Dương Văn Tuấn (24 tuổi, ngụ thôn Đại La, xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang) kết hôn với chị Nguyễn Thị Linh (22 tuổi, ngụ thôn Dương Lâm 2) và có chung một con nhỏ 5 tuổi.

Cả hai làm lao động phổ thông, ở chung nhà cha mẹ Tuấn. Đầu tháng 6, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên chị Linh bồng con về nhà cha mẹ ở thôn Dương Lâm 2.

Tuấn nhiều lần gọi điện, nhắn tin để vợ về nhưng bất thành. Lúc 13 giờ 40 ngày 12.6, Tuấn gọi điện cho ông Nguyễn Văn Can (62 tuổi, cha vợ Tuấn) nhờ khuyên chị Linh quay về với Tuấn.

Tuấn khai nhận ông Can không khuyên can mà còn chửi khiến Tuấn tức giận, tắt máy điện thoại và lấy 2 con dao gồm dao bầu dài 20 cm và dao bản to dài 40 cm, điều khiển xe máy BS 43H2 - 5033 đến nhà cha vợ. Tuấn định dùng dao đe dọa để Linh quay về, nếu Linh không nghe lời thì Tuấn sẽ giết vợ rồi tự sát.

Tuấn cầm 2 con dao xông vào nhà nhưng không thấy ai, nghe tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh, Tuấn tìm xuống thì thấy ông Can đang cúi người dội nước và quay lưng ra ngoài.

Tuấn nhớ lại lời ông Can chửi nên cầm dao đâm thẳng vào lưng. Bị đâm lén, ông Can quay lại thì Tuấn cầm con dao còn lại chém thẳng xuống đầu ông Can. Ông Can giơ tay lên đỡ nhưng nhát chém cực mạnh khiến ông lãnh nhát dao trúng cả đầu và tay. Tuấn tiếp tục chém vào vai. Ông Can chỉ kịp tri hô “giết người” rồi ngã gục. Tuấn phóng xe bỏ chạy, trên đường làm rơi con dao chém cha vợ.