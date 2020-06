Đà Nẵng: Chỉ vì mâu thuẫn chuyện vợ bỏ về nhà, con rể đâm chết cha vợ

Chiều 12.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng bắt khẩn cấp nghi phạm đâm chết cha vợ chỉ vì mâu thuẫn chuyện vợ bỏ về nhà cha mẹ.

Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây, Dương Văn Tuấn (24 tuổi, ngụ thôn Đại La, xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang) thường xuyên mâu thuẫn với vợ nên vợ Tuấn bỏ về nhà cha mẹ ở thôn Dương Lâm 2 (xã Hòa Phong, H.Hòa Vang).

Tuấn nhiều lần gọi điện nói vợ trở về nhà nhưng không được, nên khoảng 14 giờ ngày 12.6, Tuấn đến nhà cha mẹ vợ.

Lúc này, vợ Tuấn đi vắng, chỉ có cha vợ là ông Nguyễn Văn Can (52 tuổi) ở nhà. Trong lúc nói chuyện, giữa Tuấn và ông Can mâu thuẫn, dẫn đến cãi nhau

Tuấn dùng dao đâm từ phía sau lưng cha vợ khiến ông Can chết tại chỗ. Hiện Công an H.Hòa Vang đã bàn giao nghi phạm đâm chết cha vợ cho Công an TP.Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền.