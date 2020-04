Phút nóng giận của người chồng giết vợ: Cha vào tù, mẹ mất, 2 con thơ chia lìa

Ngôi nhà vợ chồng Hồng và vợ là chị Phan Thị Lan (39 tuổi) sinh sống là của mẹ ruột Hồng cho ở tạm chờ ngày di dời đi nơi khác. “Khu vực này đền bù hết rồi. Sống vậy chứ họ đã nhận tiền của nhà đầu tư từ lâu”, một thanh niên nhà bên cạnh xác nhận.

Theo người em của Hồng, do nhiều đồ giá trị lớn nên trước mắt chở về nhà mẹ ruột ở xã Đức Hòa Đông, sau đó tính tiếp. Vườn ổi trên 1.000 m2 sau nhà đang chín rộ, ao cá xung quanh đến kỳ bán nhưng giờ đành bỏ hoang khi ai cũng muốn “né” nơi vừa xảy ra cơn ác mộng

Bà Trần Thu Hồng (42 tuổi), chủ quán nước giải khát đầu lộ, lắc đầu ngao ngán khi nhắc đến hung thủ giết vợ: “Ở đây ai cũng biết rành anh Hồng nhậu như hũ hèm, sáng say chiều xỉn. Có điều lạ là sau khi nhậu xong là ảnh “quậy” anh em, cha mẹ chứ không chưa bao giờ làm phiền ai trong xóm. Chính cách sống lạ lùng này nên anh em xa lánh, bạn bè ít tiếp xúc. Anh ta mua rượu về nhà uống một mình”.

Sau khi gây án, lo sợ bị bắt, Hồng lấy sợi dây dù thắt vòng treo lên cột để tìm cái chết. Dù uống thêm khá nhiều rượu nhưng nghi phạm không đủ can đảm kết liễu đời mình. Chờ trời sáng, Hồng chạy xe máy ra Công an xã Hựu Thạnh đầu thú và khai báo. Ngay sau đó, Hồng bị Công an H.Đức Hòa bắt giữ, bàn giao cho Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền để điều tra về hành vi giết người