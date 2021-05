Vụ con trai 11 tuổi bị cha bạo hành ở H.Hóc Môn, TP.HCM: Truy tìm người cha

Theo Công an xã Thới Tam Thôn (H.Hóc Môn, TP.HCM) , liên quan vụ việc ông T.H.L (37 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) có hành vi bạo hành con trai là V.T.H.A (11 tuổi, mang họ mẹ), đơn vị này cho biết đã tiến hành xác minh vụ việc.

Qua làm việc ban đầu, công an xác định, lúc 0 giờ 15 ngày 2.5, sau khi đi nhậu với bạn về đến nhà trọ, ông L. thấy con trai là H.A. đi chơi internet về nên cầm cây tre dùng để phơi đồ đánh vào người cháu, trúng tay và chân làm cháu H.A. bị thương tích chảy máu ở bàn tay. Nghe cháu H.A. khóc la nên người dân xung quanh đã báo công an xã đến xử lý.

Tại trụ sở công an xã, ông L. thừa nhận hành vi bạo hành con trai là vi phạm pháp luật. Ông L. khai do cháu H.A. học lớp 5 nhưng không lo học, trốn đi chơi Internet và trộm tiền của mình nên có hành vi đánh đập, bạo hành đối với cháu.

Sau đó do chưa ghi được lời khai của bị hại cũng như chưa có thu được video clip về việc cha đánh con nên công an xã đã cho ông L. ra về. Đến sáng cùng ngày, công an xã mời vợ chồng ông L. lên trụ sở làm việc nhưng gia đình ông L. đã bỏ đi khỏi nhà trọ từ ngày 2.5.