Vụ đang uống cà phê bị dây điện rớt trúng người tử vong: Điện lực nói gì?

Chiều 17.8, sau vụ tai nạn hi hữu về vụ việc người đàn ông bị điện giật tử vong do dây điện trung thế rơi trúng người khi đang uống cà phê, Tổng công ty Điện lực TP.HCM cũng đưa ra thông tin liên quan đến vụ việc trên. Theo đó, phía đối diện 449, 459 Nguyễn Trọng Tuyển (P.2, Q.Tân Bình) đã xảy ra sự cố đứt dây trung thế. Dây điện không may rớt trúng người ông Lương Nhật Hòa (59 tuổi) khi đang ngồi dưới đường dây; ông Hòa tử vong tại bệnh viện ngay sau đó.

Nhận được tin báo, lãnh đạo và nhân viên Công ty Điện lực Tân Bình đã đến hiện trường phối hợp cùng cơ quan chức năng để xử lý. Đại diện phía công ty điện lực cũng đã đến thăm hỏi và ứng toàn bộ chi phí để cùng gia đình lo chu toàn hậu sự cho nạn nhân.

Phía công ty cam kết sẽ phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân và có chính sách thỏa đáng đến gia đình người bị nạn. Đồng thời, Tổng công ty đã chỉ đạo các công ty điện lực đẩy mạnh việc kiểm tra, rà soát an toàn hệ thống điện trên địa bàn thành phố, để đảm bảo an toàn điện cho đời sống và sinh hoạt của người dân.

Dây điện trung thế rớt xuống trúng người đàn ông khiến người này bị điện giật tử vong. ẢNH: TRẦN TIẾN

Như Thanh Niên đưa tin, khoảng 9 giờ 30 ngày 17.8, ông Lương Nhật Hòa, khi đang ngồi uống cà phê tại một quán vỉa hè trên đường Nguyễn Trọng Tuyển (Q.Tân Bình), thì sợi dây điện trung thế bất ngờ bị đứt rơi trúng người khiến nạn nhân bị giật, nằm bất động. Người dân ngay sau đó đã dùng cây kéo sợi dây điện ra và đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng ông Hòa đã tử vong.