Vụ đổi tiền lấy bằng tại ĐH Đông Đô: Phát hiện thêm 10 trường hợp dùng bằng giả

Trong kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an làm rõ ngoài 193 người được Trường ĐH Đông Đô cấp văn bằng 2 tiếng Anh giả đã nêu trong kết luận trước đó, còn 10 cá nhân khác được trường này cấp bằng giả. Trong số này, có 5 trường hợp đã sử dụng bằng giả để học nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; 2 người dùng giấy tờ giả để học nghiên cứu sinh ở Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM; 1 trường hợp bị phát hiện sử dụng văn bằng giả do Trường ĐH Đông Đô cấp để thi thăng hạng viên chức tại UBND tỉnh Thái Bình...

Trong vụ án này, Cơ quan điều tra đã đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 10 bị can về tội danh “giả mạo trong công tác” theo điều 359 bộ luật Hình sự 2015. Trong đó, bị can Dương Văn Hòa (nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Đông Đô) phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 203 cá nhân đã được cấp văn bằng giả; 9 bị can khác là các nguyên lãnh đạo, cán bộ Trường ĐH Đông Đô được xác định chịu trách nhiệm ở mức độ thấp hơn.

Các cơ quan tố tụng cũng xác định tổng số tiền học phí hệ văn bằng 2 tiếng Anh của Trường ĐH Đông Đô thu hơn 24 tỉ đồng. Tuy nhiên, trường này chỉ cung cấp danh sách 2.500 người (không có địa chỉ cụ thể) đã nộp hơn 18 tỉ đồng. Trong số 203 người bị xác định nhận bằng giả, Cơ quan An ninh điều tra chỉ có tài liệu xác định Trường ĐH Đông Đô đã thu hơn 2,6 tỉ đồng của 166 cá nhân. Do đó, nội dung xác định số tiền thu lợi bất chính vẫn chưa được làm rõ. Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra cho biết đã tách các dấu hiệu sai phạm liên quan đến các đơn vị, cá nhân ở Bộ GD-ĐT để tiếp tục điều tra làm rõ.

Một trong những nội dung Viện KSND tối cao yêu cầu làm rõ là xử lý hậu quả việc làm, cấp bằng giả tại Trường ĐH Đông Đô. Bản kết luận điều tra bổ sung cho biết trong số 203 trường hợp được Trường ĐH Đông Đô cấp văn bằng 2 tiếng Anh giả, đã thu hồi tổng số 127 văn bằng; 24 trường hợp chưa nhận bằng, các trường hợp còn lại đã làm mất, thất lạc hoặc tự tiêu hủy. Đối với 58 trường hợp sử dụng văn bằng 2 tiếng Anh giả của Trường ĐH Đông Đô, ngày 12.11.2020, Cơ quan An ninh điều tra đã có văn bản kiến nghị đơn vị chủ quản của người sử dụng văn bằng và cơ sở giáo dục mà các cá nhân này nộp văn bằng để làm hồ sơ học thạc sĩ, tiến sĩ xử lý sai phạm, khắc phục hậu quả theo quy định. Đến nay, có 43 trường hợp đã có kết quả xử lý, còn 15 trường hợp cá nhân sử dụng văn bằng chưa có kết quả xử lý.

Đối với 10 trường hợp sử dụng văn bằng 2 tiếng Anh giả của Trường ĐH Đông Đô phát hiện trong giai đoạn điều tra bổ sung, Cơ quan An ninh điều tra đã kiến nghị đơn vị chủ quản của người sử dụng văn bằng và cơ sở giáo dục mà các cá nhân này sử dụng văn bằng để làm hồ sơ học thạc sĩ, tiến sĩ xử lý sai phạm, khắc phục hậu quả theo quy định.