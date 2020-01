Vụ Đồng Tâm: Cần Thơ tạm giữ hình sự facebooker Chương May Mắn vì xuyên tạc

Trưa 12.1, thượng tá Đặng Công Chức, Phó trưởng Công an quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận vừa mới thi hành lệnh tạm giữ hình sự đối với ông Chung Hoàng Chương , 43 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều về hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để đăng tải trên mạng xã hội nhiều bài viết, hình ảnh có nội dung gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của Nhà nước. Trước đó, ngày 10.1, cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều phát hiện tài khoản Facebook “Chương May Mắn” do Chung Hoàng Chương làm chủ quản lý, đã có nhiều bài viết mang tính chất xuyên tạc, làm mất uy tín cơ quan Nhà nước và lực lượng vũ trang đang thi hành công vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội.