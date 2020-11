Vụ dừng đèn đỏ bị xe tải cán: Tài xế khai cố vượt để tăng doanh số

Theo Công an Q.Thanh Khê, thời điểm trên, tài xế Nguyễn Văn Hiền (32 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) điều khiển xe tải BS 43C - 11991 lưu thông trên đường Điện Biên Phủ hướng về cầu vượt ngã ba Huế. Đến giao lộ Nguyễn Đức Trung, Hiền cố tình cho xe vượt đèn đỏ thì đâm vào xe máy do chị Đ.T.L (26 tuổi, ngụ TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) điều khiển đang dừng phía trước.