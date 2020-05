'Vụ Đường 'Nhuệ', Thủ Thiêm, vai trò của Đoàn đại biểu Quốc hội ở đâu?'

Kết luận điều tra của Công an TP.HCM nêu rõ, sau khi cướp 802 triệu đồng tại sới bạc, Tuấn 'khỉ' đưa số tiền này cho Tý Bà Dòm, nói Tý giao lại cho vợ của Tuấn. Trên thực tế, số tiền 802 triệu được chuyển lòng vòng, sau đó bị can Trần Anh Thi nộp lại cho cơ quan công an...