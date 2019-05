Vụ 'giải cứu phân bón giả': Hai bị cáo đề nghị thay đổi kiểm sát viên

Ngày 27.5, TAND TP.Sóc Trăng (Sóc Trăng) xét xử sơ thẩm vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” đối với 2 bị cáo Châu Hoài Phương (41 tuổi, nguyên Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Sóc Trăng) và Ung Văn Thanh (36 tuổi, nguyên kiểm soát viên Đội QLTT số 7). Đây là vụ án gây xôn xao dư luận ở Sóc Trăng, bởi 2 bị cáo bị truy tố được cho là tiếp tay để “ giải cứu phân bón giả ”.

Bị cáo đề nghị thay đổi kiểm sát viên vì "không tin tưởng"

Tại tòa, 2 bị cáo đã đề nghị HĐXX thay đổi kiểm sát viên giữ quyền công tố vì cả 2 bị cáo "không tin tưởng kiểm sát viên". Tuy nhiên, yêu cầu của bị cáo bị HĐXX bác bỏ.

ẢNH: TRẦN THANH PHONG Bị cáo Thanh (đứng) trả lời HĐXX ngày 27.5

Ngoài ra, đại diện Viện KSND TP.Sóc Trăng có bổ sung một số tài liệu, chứng cứ thu thập sau khi đã ban hành cáo trạng, nhưng các luật sư bào chữa cho 2 bị cáo tranh cãi quyết liệt vì tài liệu do Cơ quan An ninh điều tra tỉnh thu thập từ năm 2017 nhưng cho đến nay Viện KSND mới gửi HĐXX. Do đó, các luật sư đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để tiếp xúc chứng cứ. Ngoài ra, còn có nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt nên HĐXX chấp nhận tuyên hoãn phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 7.3.2016, Giám đốc Sở Công thương ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, do bị cáo Phương làm trưởng đoàn; Thanh là thành viên của đoàn. Ngoài ra, đoàn còn có 4 người khác là cán bộ thuộc Chi cục QLTT và các đơn vị có liên quan.

Ngày 13.4.2016, đoàn kiểm tra việc kinh doanh phân bón tại DNTN Hồ Mỹ Nhiên (P.1, TX.Ngã Năm). Qua kiểm tra, phát hiện doanh nghiệp không có hồ sơ công bố hợp quy 3 loại phân bón và lấy mẫu gửi đi thử nghiệm. Kết quả thử nghiệm lần thứ cho thấy 3 mẫu phân đều không đạt chất lượng.

Sau đó, DNTN Hồ Mỹ Nhiên có đơn xin thử nghiệm lại. Kết quả cả 3 mẫu phân qua thử nghiệm lần 2 đều không đạt chất lượng.

Ngày 13.6.2016, trong buổi họp công bố kết quả thử nghiệm lại lần 2, bị cáo Thanh tiếp nhận công văn của Công ty TNHH Con Cò Vàng (Công ty bán phân bón cho DNTN Hồ Mỹ Nhiên) đề nghị cho lấy mẫu và kiểm tra lại lần 3. Sau khi có kết quả thử nghiệm lần 3 đạt chất lượng, bị cáo Phương điện thoại trao đổi với các thành viên trong đoàn là kết quả thử nghiệm lần 3 đạt chất lượng, đề nghị không xử lý và tháo gỡ niêm phong trả hàng hóa cho doanh nghiệp.

Cho rằng 2 bị cáo có hành vi “giải cứu phân bón giả”, ngày 5.6.2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phương và Thanh về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” .