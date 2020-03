Vụ Giang 36 vây nhốt xe chở cảnh sát: Viện KSND Biên Hòa truy tố tội gây rối

Cùng thời điểm này, tại phòng VIP 2 có ông Phạm Văn Hiền (ngụ Định Quán, Đồng Nai), ông Huỳnh Bảo Hùng (nguyên là cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai), ông Nguyễn Quang Trường và ông Đinh Tú Anh (cùng là cán bộ đang công tác tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai, mặc thường phục).

Về phía ông Hiền, sau khi xảy ra xô xát, ông Hiền cùng ông Trường, Tú Anh và ông Hùng lên xe ô tô 4 chỗ hiệu Toyota Camry, do ông Tú Anh điều khiển, định rời khỏi quán thì ông Lương và một số người (chưa rõ lai lịch ) chặn giữ xe ô tô của ông Tú Anh lại, lớn tiếng yêu cầu những người ngồi trên xe xuống xe.

Do sợ xuống xe sẽ bị nhóm ông Lương gây sự nên những người ngồi trên xe Camry không xuống xe. Lúc này, nhóm của Giang 36 cũng đến nơi. Ông Lương kêu Giang 36 chặn xe của ông Tú Anh, yêu cầu những người trên xe phải xuống xe. Nhóm Giang 36 chặn xe Camry, la hét, hăm dọa, làm náo loạn khu vực trước cổng nhà hàng Lam Viên. Thấy vậy, ông Trường gọi điện thoại đến tổng đài 113 thông báo sự việc, đề nghị can thiệp giải quyết.

Đến 13 giờ 50 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát 113 đến hiện trường giải quyết vụ việc. Khi lực lượng cảnh sát 113 xuất hiện, nhóm Giang 36 đứng dạt ra hai bên, nên ông Tú Anh điều khiển xe rời khỏi quán.

Thấy vậy, Giang 36 hô hào cả nhóm đuổi theo chặn xe ông Tú Anh lại, la hét lớn tiếng dọa đánh, dọa giết những người ngồi trong xe, gây náo loạn và ùn tắc giao thông nhiều giờ liền.

Lực lượng chức năng cẩu xe các nghi can gây rối về trụ sở công an

Sau đó, mặc dù có thêm lực lượng Công an xã Hiệp Hòa và Công an Biên Hòa được tăng cường đến yêu cầu “Giang 36” và đồng bọn giải tán, nhưng nhóm của Giang không chấp hành.

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày (12.6.2019), Công an Biên Hòa phải tăng cường thêm lực lượng, điều động xe cẩu đến giải quyết, thì nhóm Giang 36 mới giải tán. Ngoài 5 bị can bị truy tố, bị can Bùi Văn Thái đang bị Cơ quan sát điều tra Công an Biên Hòa truy nã. Những nghi can khác đang tiếp tục bị truy tìm.