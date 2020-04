Vụ giật rách biên bản, đánh công an ở Đắk Nông: Truy tố 2 bị can

Chiều tối 13.4, lãnh đạo Viện KSND TP.Gia Nghĩa ( Đắk Nông ) cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can: Nguyễn Công Trinh (38 tuổi) và Kiều Văn Thanh (50 tuổi, cùng trú TP.Gia Nghĩa) về tội “ chống người thi hành công vụ ”.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 9.4, trong lúc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra phòng chống dịch Covid-19, tổ công tác của UBND P.Nghĩa Thành (TP.Gia Nghĩa) phát hiện quán cà phê Bâng Khuâng trên địa bàn phường có 9 người không đeo khẩu trang . Trong đó, có 4 người trải chiếu đánh bài giải trí, những người khác ngồi uống nước.

Nhận thấy quán cà phê này không thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch Covid-19, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Phan Thị Kim Chi (33 tuổi, chủ quán cà phê) về hành vi “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người”.

Lúc này, Nguyễn Công Trinh (chồng bà Chi) và Kiều Văn Thanh (là chủ nhà cho thuê mặt bằng) đang nhậu dưới nhà đi lên. Thanh yêu cầu lực lượng chức năng đọc lại biên bản và dặn bà Chi không được ký vào biên bản. Một cán bộ công an P.Nghĩa Thành đã giải thích và yêu cầu Thanh không can thiệp vào quá trình làm việc của tổ công tác.

Khi bà Chi ký vào biên bản vi phạm và nộp lại thì Trinh lao vào giật. Lúc đó, một cán bộ công an đã giữ tay, khống chế Trinh để lấy lại biên bản nhưng Trinh không chấp hành khiến biên bản bị nhàu nát và rách.

Cùng lúc, Thanh lao vào, dùng tay đấm vào mặt cán bộ công an khiến người này ngã xuống nền nhà. Ngay sau đó, lực lượng Công an TP.Gia Nghĩa đã đến tăng cường, tiến hành tạm giữ hình sự cả Thanh và Trinh để xử lý theo quy định.

Theo biên bản xem xét dấu vết trên thân thể ngày 9.4, cán bộ công an bị Thanh đánh có 1 dấu vết phù nề, bầm tím kích thước 1x3 cm tại vùng dưới mắt trái. Ngày 11.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Gia Nghĩa đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Trinh và Kiều Văn Thanh về tội chống người thi hành công vụ

Theo lãnh đạo Viện KSND TP.Gia Nghĩa, hiện cáo trạng và hồ sơ vụ án đã được chuyển đến TAND cùng cấp.