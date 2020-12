Vụ 'giết người, đốt xác' ở Đồng Tháp: Bắt nghi can Lê Trường Thành ở Đèo Cả

Sáng ngày 24.12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết trong buổi sáng cùng ngày (24.12) lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Phú Yên đã bắt giữ được Lê Trường Thành (48 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, H.Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), nghi can liên quan đến vụ án giết người, đốt xác xảy ra tại xã Mỹ Hiệp, H.Cao Lãnh vào ngày 14.12. Thành bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực Đèo Cả, đoạn thuộc tỉnh Phú Yên.