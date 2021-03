Vụ hành khách bị tai nạn cưa chân kiện Công ty Phương Trang: Bác kháng cáo

Theo HĐXX căn cứ vào tài liệu, chấn thương do tai nạn bà H. đã được chữa trị xong, còn 5 lần điều trị tiếp theo đều do đau hông, đau bụng và chẩn đoán là do suy thận , đến ngày 20.5.2019 bà H. qua đời. Ngoài ra, tại hồ sơ do bệnh viện cung cấp có một biên bản người nhà của bà H. khai bà H. ở trên xe để chân ra ngoài cửa sổ xe, bị xe khác tông trúng dẫn đến gãy chân.