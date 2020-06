Vụ hủy hoại 10 ha rừng thông: Nhóm phá rừng lãnh hơn 32 năm tù

Ngày 29.6 TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm vụ án hủy hoại rừng thông tại xã Tân Thanh, H.Lâm Hà (Lâm Đồng) do Bạch Đình Kế (còn gọi là Kế hấp, 38 tuổi, ngụ xã Tân Hà, Lâm Hà) cầm đầu.

Đưa các bị can đến hiện trường thực nghiệp điều tra

Các cơ quan chức năng H.Lâm Hà đã khám nghiệm hiện trường, thống kê và định giá số lượng gỗ bị thiệt hại 638 m3, tổng giá trị tài sản bị thiệt hại hơn 762 triệu đồng. Quá trình điều tra, các bị can đã thành khẩn khai báo. Gia đình bị cáo Kế giao nộp cho cơ quan điều tra 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả và bồi thường cho chủ rừng hơn 54,6 triệu đồng. Gia đình bị cáo Huy giao nộp 10 triệu đồng để khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại hơn 35,4 triệu đồng. Kế còn bồi thường gần 61 triệu đồng để khắc phục hậu quả cho các bị cáo Diệm, Hồng, Lợi và Trường.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương.

Như Thanh Niên đã phản ánh, vụ hủy hoại rừng thông này có quy mô lớn nhất ở Lâm Đồng (tính đến hiện tại) với mục đích chiếm đất. Sau khi báo chí phản ánh vụ việc, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc làm rõ, sau đó Công an tỉnh Lâm Đồng lần lượt truy bắt các nghi can.