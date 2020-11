Vụ mẹ thuê người bắt con gái làm 3 người thương vong: Khởi tố, bắt tạm giam mẹ vợ và con rể

Ngày 20.11, đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngoại Giao (30 tuổi, ngụ xã Long An, H.Long Hồ, Vĩnh Long) điều tra về hành vi giết người

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Kim Chi (53 tuổi, tạm trú Bà Rịa-Vũng Tàu), Nguyễn Thanh Nhựt (21 tuổi, ngụ xã Long An, H.Long Hồ - con ruột Chi) cùng 4 bị can khác về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Theo lời khai ban đầu của các nghi can, Chi thuê nhóm người bắt cóc con gái với số tiền ứng trước khoảng 10 triệu đồng. Nhựt cũng trực tiếp tham gia, dẫn đường cho nhóm này.

Ngày 15.11, Chi thuê 6 người từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến xã Long An, H.Long Hồ bắt con gái mình là Võ Thị Thúy Hằng (29 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM). Đến hơn 10 giờ cùng ngày, nhóm này có mặt tại quán cà phê Tâm Giao (ấp An Hiệp, xã Long An) của Giao (chồng chị Hằng). Tại đây, nhóm dùng bình xịt hơi cay khống chế, kéo chị Hằng lên ô tô.

Nghe tiếng vợ kêu la, Giao chạy đến giải cứu và dùng thanh kim loại nhọn dài khoảng 1,5 m đâm làm 1 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương. Sau khi gây án, Giao đến công an trình báo vụ việc.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để làm rõ động cơ và vai trò của từng người để xử lý theo quy định.