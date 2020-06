Vụ mua máy xét nghiệm Covid-19 giá 7,23 tỉ đồng ở Quảng Nam: Đề nghị kiểm điểm 2 giám đốc sở

Nếu thanh tra phát hiện sai phạm sẽ chuyển cơ quan công an điều tra Trước đó, tỉnh Quảng Nam đã mua hệ thống xét nghiệm Covid-19 - Realtime PCR tự động do Sở Y tế làm chủ đầu tư. Hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn. Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Giải Pháp Việt, trúng giá thầu là 7,23 tỉ đồng. Chiều 29.4, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp để giải nghe báo cáo việc mua hệ thống xét nghiệm Realtime PCR trị giá 7,23 tỉ đồng. Tại cuộc họp, bà Lê Thị Tuyến, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Giải Pháp Việt - đơn vị bán máy, đã đề xuất giảm giá bán từ 7,23 tỉ xuống còn 4,85 tỉ đồng. Tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết thanh tra tỉnh này sẽ thanh tra toàn bộ việc mua sắm và báo cáo trước ngày 20.5. Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện sai phạm sẽ chuyển cơ quan công an điều tra.