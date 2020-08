Vụ mua Redoxy-3C: Ông Võ Tiến Hùng từng bị nêu sai phạm gì trong kết luận thanh tra?

Thanh tra Hà Nội có bao che tội phạm?

Liên quan đến việc Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước Hà Nội), theo tìm hiểu, ngày 12.2.2020, Thanh tra Hà Nội đã ban hành văn bản số 555, do Chánh thanh tra Nguyễn An Huy ký, là kết luận thanh tra Việc mua, quản lý, sử dụng chế phẩm Redoxy-3C để xử lý ô nhiễm nước các hồ trên địa bàn TP.Hà Nội.

Văn bản này chỉ ra sai phạm, trách nhiệm của nhiều quan chức sở, ngành của TP.Hà Nội, trong đó có ông Võ Tiến Hùng.

Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, đến ngày 26.2.2020, Thanh tra Hà Nội tiếp tục có văn bản số 794 kết luận thanh tra Việc mua, quản lý, sử dụng chế phẩm Redoxy 3C để xử lý ô nhiễm nước các hồ trên địa bàn TP.Hà Nội. “Kết luận này thay thế kết luận số 555/KL-TTTP-PCTN ngày 12.2.2020”, văn bản này, cũng do Chánh thanh tra Nguyễn An Huy ký, nêu rõ.

Điều đáng nói, kết luận thanh tra mới chỉ nêu ra thực trạng xử lý ô nhiễm ở các hồ trên địa bàn, đơn vị sản xuất, đơn vị phân phối chế phẩm Redoxy-3C, quá trình thử nghiệm, mua chế phẩm về quản lý, sử dụng... mà xóa bỏ hết phần “tồn tại” được chỉ ra ở văn bản kết luận số 555.

Cụ thể, văn bản kết luận thanh tra số 555 nêu, sau khi có kết quả thử nghiệm bước đầu và trong khi tổ công tác chưa có báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm đối với 3 hồ Hố Mẻ, Ba Mẫu, Giáp Bát; đồng thời, UBND TP.Hà Nội chưa có văn bản cho phép nhân rộng thì ngày 26.9.2016, “Công ty Thoát nước Hà Nội đã có văn bản gửi các Sở Tài chính , Xây dựng và UBND TP.Hà Nội đề nghị mua 141 tấn chế phẩm Redoxy-3C với số lượng 20 tấn bằng đường hàng không và 121 tấn bằng đường biển để xử lý ô nhiễm 81 hồ nội thành là nóng vội; mặc dù đến ngày 31.10.2016, sau khi tổ công tác có báo cáo đánh giá, UBND TP.Hà Nội có văn bản chấp thuận cho nhân rộng, Công ty Thoát nước Hà Nội mới thực hiện ký hợp đồng mua chế phẩm Redoxy-3C. Thiếu sót này thuộc trách nhiệm của ông Võ Tiến Hùng, Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội là người ký văn bản”, kết luận thanh tra số 555 nêu.

Để làm rõ vì sao lại xóa bỏ phần “tồn tại” này, Thanh Niên đã nhiều lần liên hệ với ông Nguyễn An Huy nhưng đều không có phản hồi.

Những quan chức nào của TP.Hà Nội cũng dính “phốt”?

Tại kết luận thanh tra số 555, Thanh tra Hà Nội kiến nghị UBND TP.Hà Nội thông báo bằng văn bản đến ông Hà Minh Hải, Giám đốc Sở Tài chính giai đoạn năm 2017 và yêu cầu ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng, ông Võ Tiến Hùng, Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội , rút kinh nghiệm đối với những thiếu sót đã nêu tại kết luận. Đồng thời, giao Sở Tài chính thông báo đến ông Phạm Công Bình, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính rút kinh nghiệm đối với thiếu sót đã nêu tại kết luận. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Sở Xây dựng tổ chức rút kinh nghiệm đối với các phòng, ban trực thuộc về tồn tại đã nêu tại phần kết luận của kết luận thanh tra.

Công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội dùng chế phẩm Redoxy-3C xử lý ô nhiễm nước ở hồ Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy Ảnh Lê Quân

Nguyên nhân các quan chức kể trên của TP.Hà Nội được nhắc đến, theo kết luận thanh tra số 555, Thanh tra Hà Nội đã từng nêu, Sở Tài chính và liên ngành đã có văn bản số 6333 ngày 5.1.2016, số 6442 ngày 10.10.2016, đề nghị Công ty Thoát nước Hà Nội đàm phán, thỏa thuận ký hợp đồng mua 141 tấn chế phẩm Redoxy-3C, là chưa thận trọng.

Thiếu sót này, trách nhiệm thuộc Ban giá của Sở Tài chính và người ký văn bản là ông Phạm Công Bình, Phó giám đốc Sở Tài chính, đã nghỉ hưu tại thời điểm ban hành kết luận thanh tra.

“Quá trình Công ty Thoát nước Hà Nội mua chế phẩm Redoxy-3C, giá mua chế phẩm có biến động tăng do tỷ giá ngoại tệ tăng, công ty đã báo cáo UBND TP.Hà Nội và các Sở. UBND TP.Hà Nội đã giao Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Xây dựng có ý kiến về giá mua Redoxy-3C.

Liên sở có tờ trình vào ngày 31.10.20117, báo cáo UBND TP.Hà Nội, trong đó viện dẫn điều 1, điều 22 của luật Đấu thầu năm 2013, là không phù hợp với nội dung Công ty Thoát nước Hà Nội xin ý kiến về mua chế phẩm Redoxy-3C.

Thiếu sót này, trách nhiệm thuộc phòng tham mưu và người ký tờ trình là ông Hà Minh Hải, Giám đốc Sở Tài chính thời kỳ tháng 10.2017 và ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng”, kết luận thanh tra số 555 ghi rõ.

Cũng liên quan đến ông Lê Văn Dục, Thanh tra Hà Nội cũng từng nêu trong kết luận thanh tra số 555: “UBND TP.Hà Nội có văn bản 163 ngày 9.1.2017 giao Sở Xây dựng xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát chất lượng nước sau xử lý bằng chế phẩm Redoxy-3C, đến thời điểm ban hành kết luận thanh tra, Sở Xây dựng chưa thực hiện. Thiếu sót này, trách nhiệm thuộc về Phòng hạ tầng, Ban Duy tu và của người đứng đầu đơn vị là ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng”.

Dù phần “tồn tại” trong kết luận thanh tra 555 đã được xóa bỏ khi Thanh tra Hà Nội ban hành kết luận số 794 thay thế, nhưng Bộ Công an đã không bỏ lọt.

Mới đây, ông Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội, bị Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015.

Hành vi của ông Võ Tiến Hùng có liên quan đến việc mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C của Đức để xử lý các hồ ô nhiễm trên địa bàn Hà Nội.